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وزير الحج والعمرة السعودي: حريصون على تقديم كل التسهيلات للحجّاج والمعتمرين التونسيين (فيديو)

2023/10/09 أهم الأخبار, سياسة

أكد وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، ان المملكة السعودية حريصة على تيسير قدوم الحجاج والمعتمرين التونسيين وتقديم كل التسهيلات لهم.
واضاف الوزير السعودي في تصريح عقب لقائه برئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 9 اكتوبر 2023، انه اخبر رئيس الدلة بوجود تعاون بين وزارته ووزارة الشؤون الدينية التونسية لتقديم افضل الخدمات للحجاج التونسيين عند قدومهم والاستهداد المبكر لموسم الحج القادم.
واشار الوزير الى ان هذه الزيارة هي الزيارة الاولى لوزير حج سعودي الى تونس، وقد كانت زيارة موفقة، حسب تاكيده.

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