عاجل/ تونس تبحث سُبل دعم الشعب الفلسطيني على المستويين الدبلوماسي والصحي

ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 بقصر قرطاج، جلسة عمل ضمت كل من، رئيس الحكومة، ووزير الدفاع الوطني، ووزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الاجتماعية،ووزير الصحة، ومصطفى الفرجاني، الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، وعبد اللطيف شابو، رئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي.

وتم التباحث في هذا الاجتماع في سبل دعم الشعب الفلسطيني في المستوى الدبلوماسي وعلى المجال الصحي لا سيّما من خلال توفير ما يحتاجه شعبنا العربي في فلسطين من أدوية وأدوات جراحة والتبرع بالدم، بالإضافة إلى توجيه مولدات كهربائية ميدانية خاصة بعد قطع التيار الكهربائي على جزء كبير من قطاع غزة.

واشار بلاغ رئاسة الجمهورية الى ان اتصالات قد جرت بين الهلال الأحمر التونسي والهلال الأحمر الفلسطيني لتحديد ما يحتاجه الأشقاء في مواجهتهم للعدو الصهيوني.

كما تمّ، في نفس هذا الإطار، التعرض إلى إمكانية نقل عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى تونس، علاوة على إمكانية توجيه إطارات تونسية طبية وشبه طبية مختصة إلى فلسطين.