عاجل/ سعيّد: دعم فلسطين لا يجب ان يتوقّف عند البيانات.. والقضية اليوم قضية تحرير

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال اجتماعه بعدد من الوزراء اليوم الاثنين 9 اكتوبر 2023، انه لا يكفي اصدار البلاغات والمواقف ولكن يجب ان يكون الدعم حقيقيا للشعب الفلسطيني حتى يسترجع حقه كاملا في كل فلسطين.

واكد رئيس الدولة ان الهدف من هذا الاجتماع هو ان لا يقف الدعم للشعب الفلسطيني على مستوى البيانات، بالامكانيات المتوفرة.

واشار قيس سعيد الى الجمعيات التونسية في سنوات الثلاثين التي تم تاسيسها للوقوف الى جانب الفلسطينيين، منوها الى ان القضية اليوم هي قضية تحرير، ولا بد ان لا يقف الدعم في مستوى الاعلام.

وشدد سعيد على ان الدعم سيكون على المستوى الصحي لاغاثة الفلسطينيين اثر القصف الذي يشنه الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة

وتابع: “نحن نؤثر على انفسنا وان كانت بنا خصاصة”، مشددا “هذا واجبنا ومحمول علينا الوقوف الى جانب اخوتنا في فلسطين”.