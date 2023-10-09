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سلطات الاحتلال: قصف غزة مُستمر “حتى لو أدى لإيذاء الرهائن”

2023/10/09 أهم الأخبار, فلسطين

أصدرت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، قرارا “باستمرار القصف الجوي على قطاع غزة، حتى لو أدى إلى إيذاء الرهائن، إلا إذا وصلت معلومات دقيقة عن مكان تواجدهم”.
ويأتي هذا القرار في وقت نفى مسؤول بالاحتلا التقارير التي تحدثت عن احتمال مبادلة الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال المسؤول الذي تحدث لرويترز طالبا عدم نشر اسمه”لا توجد مفاوضات جارية”.
وفي الناحية الأخرى، أكّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، اليوم الاثنين، أنّ “لا مكان حالياً” للتفاوض مع إسرائيل حول تبادل للأسرى في ظل استمرار “العملية العسكرية” ضد الدولة العبرية.

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