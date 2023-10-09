كتائب القسّام تتوعّد الإحتلال: “سنُخاطبكم بلغتكم”

أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أنّه سيتمّ إعدام رهينة من الرهائن المدنيين الإسرائيليين مع بثّ العملية بالصوت والصورة، وذلك في حالة تمّ استهداف الشعب الفلسطيني، دون سابق إنذار.

وقال ابو عبيدة في تحذير وإعلان، بثّته بصفة حصرية قناة “الجزيرة”: “قرّرنا أن نضع حدّ للإجرام الصهيوني الفاشي ضدّ أبناء شعبنا.. كلّ استهداف لشعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين.. ونحمّل العدو أمام العالم مسؤولية هذا القرار والكرة في ملعبه”.

وأضاف: “العدو لا يفهم لغة الإنسانية والأخلاق وسنخاطبه باللغة التي يعرفها.. لقد تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة بغزة من إجرام صهيوني فاشي”.