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سلطات الاحتلال: قصف غزة مُستمر “حتى لو أدى لإيذاء الرهائن”

تحذيرات مصريّة من “تفريغ قطاع غزة من سُكّانه وتصفية القضية الفلسطينية”!..

2023/10/09 أهم الأخبار, فلسطين

أعلن مصدر مصري أن السيادة المصرية ليست مستباحة، مشيرا إلى أن السلطة الإسرائيلية مسؤولة عن إيجاد ممرات إنسانية لنجدة شعب غزة
وقال المصدر: “السيادة المصرية ليست مستباحة وسلطة الاحتلال مسؤولة عن إيجاد ممرات إنسانية لشعب غزة”.
وأضاف “دعوات النزوح كافية لتفريغ قطاع غزة من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية بحد ذاتها”.
وقررت شركة مصر للطيران، تعليق رحلاتها إلى مطار بن غوريون في إسرائيل، وذلك على خلفية العمليات العسكرية الدائرة.
ودخلت عملية “طوفان الأقصى” يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، في وقت أعلنت إسرائيل فيه الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

المصدر: روسيا اليوم

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