المنستير: تواصل الحملة الميدانية للتثبت من مراكز الإقتراع والدوائر الانتخابية وتحيين الناخبين

تتواصل بولاية المنستير الحملة الميدانية للتثبت من مراكز الإقتراع والدوائر الانتخابية وتحيين الناخبين لتشمل منذ 26 سبتمبر المنقضي وإلى غاية اليوم الاثنين الاتصال المباشر على مستوى أكثر من 476 شارع ونهج ومساحة تجارية ومكاتب بريد ومؤسسات عمومية وأسواق أسبوعية ومصانع ومبيتات في 13 معتمدية بولاية المنستير، حسب تقرير للإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير نشرته بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وتولى فريق ميداني من أعوان تحيين الناخبين، حسب ما عاينته مراسلة (وات) اليوم، زيارة الحي الشعبي البساتين بالمنستير أين اتصلوا مباشرة بالمارة وطرقوا أبواب المنازل والشقق واتصلوا بأصحاب المتاجر بالمكان ثم تحولوا إلى مبيت البساتين للإتصال مباشرة بالطالبات حيث انطلق الاتصال المباشر بالطلبة على مستوى المبيتات بالجهة منذ يوم 7 أكتوبر الجاري على مستوى الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.

وكان المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير بليغ قاسم أكد ل(وات) أن تنفيذ مشاريع الهيئة العليا المستقلة لتحيين التسجيل لانتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 متواصل بشكل متواز وهي 9 مشاريع تتعلق بالدوائر ذات الأولوية القصوي والعمادات ذات الحساسية العالية، ومشروع موظفي وأعوان المؤسسات العمومية، ومشروع المناطق الصناعية الذي بدأ بالجهة منذ يوم 29 سبتمبر 2023، ومشروع المبيتات الجامعية والجامعات والفضاءات العمومية، ومشروع تسجيل المرأة الريفية واليد العاملة الفلاحية، ومشروع أصحاب المهن الحرة والتجار، ومشروع الأشغال العامة والمقاولات.

وتعدّ ولاية المنستير 13 معتمدية بها 82 دائرة انتخابية وسيفرز اقتراع 24 ديسمبر 2023 انتخاب أعضاء 13 مجلسا محليا بالجهة أي إجمالي 95 عضو مجلس محلي من بينهم 13 عضوا من ذوي الإعاقة سيقع اختيارهم عبر القرعة بدون المرور عبر الانتخابات.