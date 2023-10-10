له أحكام بالسجن لمدة 52 سنة: الإطاحة بنفر مصنف خطير محل 22 منشور تفتيش..

تمكن أعوان دورية فرقة الشرطة العدلية ياسمين الحمامات على اثر قيامهم برقابة ترتيبية على الوسائل والأشخاص من إيقاف نفر مصنف خطير محل 22 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل “السرقة، إهمال عيال، التحيل، هضم جانب موظف، اختفاء شخص، تحويل وجهة، ترويج المخدرات، إحداث الهرج والتشويش، مسك أشياء مجهولة المصدر، الإضرار بملك الغير، العنف الشديد، بيع الخمر خلسة…” وصادر في شأنه أحكام بالسجن لمدة 52 سنة.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه ومواصلة الأبحاث.