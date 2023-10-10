حماس: “الشعب الفلسطيني في غزّة لن يُغادر أرضه إلى مصر أو أية دولة أخرى”

اكدت حركة حماس ان “الشعب الفلسطيني في غزّة صامدٌ مرابطٌ على أرضه ولن يبرحها إلى مصر أو أية دولة أخرى”.

واشارت حركة حماس في بيان اليوم الثلاثاء 10 اكتوبر 2023، الى ان قادة الاحتلال يهددون المدنيين في غزة ويدعونهم إلى ترك منازلهم، ليهجروها ويتركوا أرضهم في غزّة جمهورية مصر العربية، لتكرار مشاهد الهجرة والنزوح، التي اكدت حماس انها “أصبحت في ذمة التاريخ الذي لن يتكرر، إلا بعودة مظفّرة لشعبنا إلى أرض فلسطين”

واكدت حماسان الشعب الفلسطيني المرابط يعي جيداً حجم المؤامرة الصهيونية المتواصلة والتي تُحاك على مدار عقود وتهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها

وفي هذا السياق، اكدت حماس ان المقاومة والشعب الفلسطيني سيُفشلون تلك المخططات الصهيونية الخبيثة، قائلة ان “شعبنا اليوم يصنع نصره وحريته وعودته إلى أرض الوطن والتي باتت أقرب مما يتخيّله هذا الاحتلال الفاشي، الذي سيكنُسه شعبنا عن أرضنا ومقدساتنا”.