العالم الهولندي يعود بتحذير جديد: فترة “حرجة للغاية” خلال أيام..!

حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس،اليوم الثلاثاء، من فترة “حرجة للغاية”، كما أطلق عليها ما بين 12 و16 أكتوبر، نظراً للهندسة الناشئة عن تقارب الكواكب في تلك الفترة، محذراً من نشاط زلزالي محتمل وصفه بـ”الكبير”.

وقال هوغربيتس في تغريدة جديدة الثلاثاء: “يمكن لهندسة الكواكب الحرجة للغاية في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر أن تؤدي إلى نشاط زلزالي كبير، على الأرجح في الفترة ما بين 12 و16 أكتوبر. كن على أهبة الاستعداد!”.

وأضاف عالم الزلازل المثير للجدل: “لقد ناقشت هذه الهندسة بالتفصيل في أحدث التوقعات. فهذا هو التقارب الوثيق حقا”، مرفقاً النشرة الأخيرة للهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS.

وجاء في النشرة أنه في يومي 11 و12 من أكتوبر، وخلال ساعة واحدة، لدينا اقترانات لكواكب عطارد والزهرة والمشتري. ثم خلال ساعة واحدة، هناك اقترانات بين عطارد والشمس ونبتون. ووصف هوغربيتس تلك الاقترانات بـ”المزيج بالغ الأهمية حقا”.

وأشار إلى أنه “يمكن أن يكون لدينا حدث زلزالي كبير، بسهولة ما بين 7.5 و7.8 درجات أو أكبر”.

وأشار إلى أنه “نظرا لهندسة الكواكب تلك في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر تقريبًا. من المحتمل أن يكون ذلك الوقت حرجا، اعتمادًا على حالة القشرة الأرضية، ومستويات الضغط.. ويمكن أن يكون هناك نشاط زلزالي قوي جدًا، والعديد من الأحداث القوية حول العالم”.

وأضاف: “يمكننا أن نرى زلزالًا أو زلزالين من طراز درجات 7 نتيجة لذلك. ربما زلزال أقوى من ذلك”.

المصدر: العربية.نت