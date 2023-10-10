قابس: مسيرة شعبية نصرة للفلسطينيين ولمقاومتهم الباسلة بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل

انتظمت، عشية اليوم الثلاثاء بقابس، مسيرة شعبية نصرة للفلسطينيين ولمقاومتهم الباسلة، دعا إليها الاتحاد الجهوي للشغل بقابس وشارك فيها العديد من النقابيين ومن نشطاء المجتمع المدني وجموع من المواطنين.

ورفع المشاركون في هذه المسيرة شعارات تؤكد وقوفهم الى جانب الشعب الفلسطيني في حرب الإبادة التي يتعرض لها من الكيان الصهيوني، منتقدين صمت العالم وخاصة بعض الأنظمة العربية تجاه هذه الحرب وما يجري في غزة.

وحيا المشاركون في هذه المسيرة صمود المقاومة الفلسطينية وقوتها الفائقة التي برهنت عليها في طوفان الأقصى، مطالبين بحماية الشعب الفلسطيني ودعمه حتى يواصل صموده ويحرر كل أراضيه ويقيم دولته وعاصمتها القدس الشريف.

وفي تصريح لوسائل الإعلام قال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقابس صلاح بن حامد إن فلسطين في وجدان كل التونسيين والتونسيات وأن قضية الشعب الفلسطيني هي قضيتهم جميعا، مبينا ان التطورات التي قد تشهدها الهجمة الشرسة التي تتعرض لها غزة تملي على الجميع الوقوف بكل قوة الى جانب هذا الشعب الأبي ونصرته.

وأضاف إن موقف الدولة التونسية والشعب التونسي من هذه الحرب مشرّف.