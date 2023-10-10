الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني

عبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عن مناصرته للحق الفلسطيني مؤكدا تمسكه » بفلسطين التاريخية وعاصمتها القدس الشريف » ونوه في بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني بالعملية التي قامت بها المقاومة الفلسطينية تحت اسم » طوفان الأقصى ».

وأشارت المنظمة الفلاحية، في بيانها إلى أن موقفها التضامني يأتي في سياق الالتقاء الموضوعي والانسجام المبدئي مع الموقف التونسي الرسمي المشرف الذي عبر عنه بلاغ رئاسة الجمهورية بتاريخ 7 أكتوبر 2023، فضلا عن الموقف الشعبي الثابت من الحق الفلسطيني.

مجددة دعوتها إلى » إصدار قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الغاصب وتصنيفه خيانة عظمى » واستنكر اتحاد الفلاحة، مواصلة بناء المستوطنات من قبل الكيان المحتل واعتداءاته المتكررة على المسجد الأقصى منذ سنة 1967 وإلى اليوم، بالإضافة إلى التهجير القسري المسلط على الفلسطينيين.

وتابع قائلا، » كل هذا يجعل المقاومة أمرا واجبا يزكي مشروعية تصديها للكيان الصهيوني الذي يسعى إلى البقاء داخل الجسم الجغرافي العربي منتهكا على الدوام القيم الإنسانية والمواثيق الدولية ».

كما عبر الاتحاد عن افتخاره « بوحدة صف المقاومة الفلسطينية وصلابتها وعلو همتها وارتفاع معنوياتها »، مناشدا » شرفاء العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بجميع أطيافه ومقاومته الباسلة بجميع فصائلها والدفاع عن سكان غزة العزل وحمايتهم من الانتقام الصهيوني » وفق نص البيان.