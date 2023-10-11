بوتين يعلّق على إرسال حاملة الطائرات الأمريكية لإسرائيل

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استغرابه من إرسال حاملات طائرات أمريكية إلى الشرق الأوسط، موضحا أن هذا يؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في المنطقة.

وأشار بوتين: “لا أعلم لماذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، ثم أعلنت عن إرسالة حاملة أخرى، هل سيقصفون لبنان؟”.

وتابع الرئيس الروسي: “أم أنهم قرروا فقط تخويف شخص ما؟ لكن هناك أشخاصا لم يعودوا خائفين من أي شيء. ومن الضروري عدم حل المشكلة بهذه الطريقة، بل البحث عن حلول وسط”.

وقال: “الآن نسمع أن إيران متهمة بكل الذنوب، كالعادة، بلا دليل. لا يوجد دليل”.

وأشار بوتين معلقا على تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: “ما يحدث فظيع”. يجب علينا أن نسعى جاهدين لتقليل الخسائر بين السكان المدنيين أو خفضها إلى الصفر.

وقال بوتين في المنتدى الدولي “أسبوع الطاقة الروسي”: “إذا قرر الرجال القتال فيما بينهم، فليتقاتلوا فيما بينهم. اتركوا النساء والأطفال وشأنهم. وهذا ينطبق على كلا الجانبين”.

المصدر: روسيا اليوم+ إنترفاكس