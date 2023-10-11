نبيل عمار: على القرارات المنبثقة عن اجتماعات الجامعة العربية ان تكون في مستوى اللحظة التاريخية

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ، مساء اليوم 11 اكتوبر 2023 في أشغال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وقد بحث الاجتماع الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية والتصعيد العسكري غير المسبوق استهداف المدنيين والقصف الوحشي والممنهج للمباني والمؤسسات المدنية وما تشكله هذه الاعتداءات من انتهاك صارخ للقانون الدولي .

وفي مداخلته، أكد الوزير مساندة تونس المطلقة لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه السليبة، منوها بصموده في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم وبنضالاته المتواصلة من أجل تحرير الأراضي الفلسطينية.

كما حمّل الوزير سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد وتدهور الأوضاع التي تفاقمت خطورتها في ظل انسداد ممنهج لأي أفق سياسي لإيجاد تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للضغط على سلطات الاحتلال من أجل الوقف الفوري لهذا التصعيد الخطير وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

وفي ختام مداخلته، شدّد الوزير نبيل عمّار على ضرورة أن تكون القرارات المنبثقة عن اجتماعات الجامعة في مستوى اللحظة التاريخية والفارقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق.