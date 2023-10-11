نقل تونس: ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الأسطول.. ولن نتنازل عن تتبّع المعتدين

قالت شركة نقل تونس في بلاغ اليوم الاربعاء، أنّ نسق الاعتداءات على اسطول الشركة، شهد ارتفاعا ملحوظا مع العودة المدرسية حيث استهدفت عمليات الاعتداء والتخريب الحافلة 20 ت خلال سفرتها على مستوى الضاحية الشمالية على الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء الفارط ، وعربات المترو على الخطين 4 و 5 مساء أمس الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 وأيضا مع منتصف نهار اليوم 11 أكتوبر 2023.

وقد تسببت هذه الاعتداءات في إصابة 4 حرفاء إلى جانب حالة الهلع التي أصابت بقية الركاب بالإضافة إلى الخسائر المالية حيث بلغت كلفة التجهيزات وقطع الغيار المتلفة 62 ألف دينار دون اعتبار كلفة اليد العاملة والنقص في المداخيل نتيجة توقف العربات عن الاستغلال.

واشارت الشركة في بلاغها إلى تعمّد الرشق بالحجارة وتهشيم البلّور وإتلاف أنظمة التحكم الالكتروني لأبواب عربات المترو، حيث سجلت الشركة في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة تتمثل في سرقة 4 أبواب قمرة قيادة العربات خلال أسبوع واحد وهي ظاهرة تدعو إلى الاستغراب خاصة مع وجود عدد هام من الركاب على متنها.

واضافت الشركة انه أمام تكرّر هذه الإعتداءات بصفة تكاد تكون يومية، إلى جانب الاحتجاجات المتمثلة في منع العربات والحافلات من الجولان من خلال الوقوف على السكة أو القيام بغلق الطريق أو باحتجاز الحافلات والأعوان على متنها للمطالبة بسفرات إضافية، فإن الشركة تجد صعوبة في تحسين جاهزية الأسطول باعتبار أن هذه العمليات التخريبية تتسبّب في تعطيل نشاط المرفق العمومي للنقل وتحول دون تأمين استمراريته، الى جانب تعطيل مصالح الحريف وفي تعميق صعوبات التنقل بالنسبة إليه .

وذكرت الشركة بأن الاعتداءات واحتجاز العربات أو الحافلات وما تسببه من تعطيل للمرفق العمومي للنقل تعتبر جنحة يعاقب عليها القانون طبقا للفصل 304 من المجلة الجزائية. كما أن المعتدي مطالب، في إطار قيام الشركة بالحق الشخصي، بالتعويض عن الأضرار الحاصلة لها بما في ذلك غرامة الحرمان من الاستعمال طبقا للفصل 107 من مجلة الالتزامات والعقود.

وقد قامت الشركة عن طريق أعوان الأمن والسلامة والممثلين القانونيين للشركة وبمساعدة الوحدات الأمنية من القبض على العديد من الراكبين الذين يعمدون إلى إتلاف نظام التحكم في الأبواب وتعطيل سير المرفق العمومي للنقل وتتبعهم عدليا.

واكدت الشركة على أنّها لن تتنازل عن حقها في تتبّع المعتدين فإنها تجدّد التأكيد على سعيها المتواصل، بالرغم من جميع الصعوبات التي تمرّ بها وحسب الإمكانيات المتاحة، للعمل على تحسين جاهزية أسطولها من أجل تأمين أكبر عدد من السفرات مع الحرص على ضمان سلامة حرفائها وأعوانها.

كما جددت”نقل تونس” دعوتها للمواطنين والحرفاء وخاصة الأولياء إلى إيقاف الاعتداءات لمصلحة جميع الأطراف من أجل ضمان استمرارية المرفق العمومي للنقل.

