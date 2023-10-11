نقل تونس: ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الأسطول.. ولن نتنازل عن تتبّع المعتدين

عاجل/ بيان وزراء الخارجية العرب بخصوص الوضع في فلسطن

سفير فلسطين بتونس: لن يكون هناك سلام في العالم دون الاعتراف بالحق الفلسطيني

بلدية سوسة تتصدى لانتصاب ممتهني الاستشارات القانونية والكتابة العمومية بطريق غير مشروعة

“تحسّبا للمظاهرات المساندة لفلسطين”: سفارة أمريكا بتونس تُغلق أبوابها ليومين

2023/10/11 أهم الأخبار, سياسة

أعلنت سفاراة الولايات المتحدة بتونس، في بلاغ اليوم الاربعاء 11 اكتوبر 2023، أنّها ستغلق أبوابها يومي غدا وبعد غد الخميس والجمعة 12 و13 أكتوبر، أمام العموم للخدمات الروتينية.
وقالت السفارة أنّ ذلك يأتي في إطار “التدابير الأمنية الوقائية تحسّبا للمظاهرات المرتقبة في تونس”، في إشارة إلى المسيرة الوطنية المساندة للقضية الفلسطينية المرتقبة غدا الخميس، والتي دعا اليها الاتحاد العام التونسي للشغل.
واضافت السفارة انها حريصة على الحفاظ على ”مستوى عال من الحذر واليقظة”، تحسّبا للمظاهرات والإحتجاجات، وفق نص بلاغها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn