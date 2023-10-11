“تحسّبا للمظاهرات المساندة لفلسطين”: سفارة أمريكا بتونس تُغلق أبوابها ليومين

أعلنت سفاراة الولايات المتحدة بتونس، في بلاغ اليوم الاربعاء 11 اكتوبر 2023، أنّها ستغلق أبوابها يومي غدا وبعد غد الخميس والجمعة 12 و13 أكتوبر، أمام العموم للخدمات الروتينية.

وقالت السفارة أنّ ذلك يأتي في إطار “التدابير الأمنية الوقائية تحسّبا للمظاهرات المرتقبة في تونس”، في إشارة إلى المسيرة الوطنية المساندة للقضية الفلسطينية المرتقبة غدا الخميس، والتي دعا اليها الاتحاد العام التونسي للشغل.

واضافت السفارة انها حريصة على الحفاظ على ”مستوى عال من الحذر واليقظة”، تحسّبا للمظاهرات والإحتجاجات، وفق نص بلاغها.

