هام: هيئة الانتخابات تنشر قائمة المقبولين اوليا لعضوية الهيئات الفرعية وتفتح باب الاعتراض عليها

وضعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة العموم، قائمة المترشحين المقبولين أوليا لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات بمناسبة انتخاب اعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.

ويمكن الاطلاع على قائمة المترشحين المقبولين أوليا لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات، بمقرات الهيئات الفرعية للانتخابات وعلى الموقع الالكتروني www.isie.tn وعلى الصفحة الرسمية للهيئة، وفق بلاغ صادر مساء اليوم الاربعاء، عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وضمت قائمة المترشحين المقبولين أوليا لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات التي نشرتها هيئة الانتخابات على صفحتها الرسمية، 78 مترشحا في 27 هيئة فرعية.

وافادت الهيئة، في ذات البلاغ، بأنها تفتح باب تقديم الاعتراضات على هذه القائمة ابتداء من يوم الخميس 12 اكتوبر الى غاية يوم الاحد 15 اكتوبر 2023، على ان تودع مطالب الاعتراض مباشرة بالمقر المركزي للهيئة او بمكاتب الضبط بمقرات الهيئات الفرعية المعنية، وذلك من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الساعة الخامسة مساء او عن طريق البريد الالكتروني recrutement @isie.tn .