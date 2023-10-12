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الكشف عن محلات لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة بسيدي حسين..

2023/10/12 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقةة الشرطة العدلية بسيدي حسين مفادها إعداد بعض الأشخاص محلاّت لتعاطي الرهان الرياضي غير القانوني بالجهة.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إلى محلات الرهان بتعزيز من فرقة الطريق العمومي بالمنطقة أين تم مداهمة عدد 05 منهم والقبض على أحد العاملين بها (بصدد تدخين مخدّر الزطلة) وحجز عدد 07 وحدات مركزية، أجهزة إعلامية، هواتف جوّالة مستغلة في لعب الرهان الرياضي ومبالغ مالية متفاوتة.

باستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ بالمستهلك من أجل “مسك واستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب’ ” ومباشرة قضيّة عدليّة في شأن أصحاب المحلات والأبحاث متواصلة.

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