عاجل: “سرايا القدس” تعلن قصف مدينة عسقلان وسديروت

أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين مساء اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 قصف مدينة عسقلان وسديروت برشقة صاروخية ردا على استمرار المجازر وقصف البيوت المدنية.

وقالت “السرايا” عبر قناتها في “تلغرام”: “ضمن معركة “طوفان الأقصى”..سرايا القدس تقصف أسدود وعسقلان برشقات صاروخية رداً على المجازر واستهداف البيوت المدنية”.

ومنذ صباح اليوم، أعلنت “سرايا القدس ” أنه “ضمن معركة “طوفان الأقصى”، قصف نير عوز ونير اسحاق وحوليت برشقة صاروخية، وقصف مدينة “بئر السبع” المحتلة برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.

كما أكدت “سرايا القدس” قصف مجمع أفشلوم ونير اسحاق وحوليت برشقة صاروخية، وقصف كيبوتس “بئيري” برشقة صاروخية.

ودخلت الحرب على غزة يومها السابع عقب عملية “طوفان الأقصى” التي شنها مقاتلو حركة “حماس” يوم السبت الماضي، مع استمرار قصف قوات الاحتلال على الأهداف المدنية داخل القطاع.

وكالات