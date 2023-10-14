غاب عن عائلته أسبوعين: العثور على جثة شاب مُتحلّلة في بئر..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة شاب ثلاثيني عثر على جثته متحلّلة داخل بئر عميقة بعد غيابه عن عائلته حوالي أسبوعين، حسب ما نقلته اذاعة موزاييك اليوم السبت.

ووفق ذات المصدر، فإن المتوفى (35 عاما) غاب عن الأنظار منذ أسبوعين ليتولى أفراد عائلته الإعلام عن غيابه، إلى أن تم التفطن الى جثته ملقاة داخل بئر عميقة يتجاوز عمقها الأربعين مترا.

وقد تم إعلام أعوان الحرس الوطني الذين حلوا على عين المكان مرفوقين بأعوان الحماية المدنية وممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، وتولى أعوان الحماية المدنية استخراج جثة الشاب حيث كانت متحللة بما يؤكد مرور عدة أيام عن الوفاة.

وتقرر إيداع جثة المتوفى على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب العلمية للوفاة.