“تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين” تعلّق إعتصامها بمقرّ الحزب الجمهوري

اعلنت “تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين” المعتصمين في مقر الحزب الجمهوري، منذ يوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2023، عن تعليق اعتصامهم منذ يوم امس الجمعة 13 أكتوبر 2023، “بعد أن تحققت الأهداف التي من أجلها تم اقرار الاعتصام”، وفق بلاغ صادر عن التنسيقية اليوم السبت.

وياتي هذا القرار، حسب نص بلاغ التنسيقية، “تبعا لقرار المعتقلين السياسيين برفع الإضراب عن الطعام الذي خاضوه لأكثر من أسبوعين، تحديّا لإرادة منظومة التسلّط و الإستبداد التي عمدت إلى استهداف حقوقهم وحرياتهم المواطنية وتعمد تصفيتهم كقيادات سياسية معارضة من خلال الزج بهم في قضيّة التآمر الوهمي، ورفضا لمماطلة قاضي التحقيق و عدم بحثه عن الحقيقة طيلة 8 أشهر في ظل قضاء وظيفي خاضع للتعليمات”.