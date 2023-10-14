جريمة شنيعة ببوسالم: يقتل زوجة شقيقه ويحله على الانعاش..!!

اهتز اهالي بوسالم على وقع جريمة شنيعة راحت ضحيتها امرأة في العقد الرابع من العمر وأحيل زوجها بحالة حرجة على الانعاش بالمستشفى المحلي ببوسالم بعد أن سدد لهما شقيق المتضرر طعنات بسكين بمنطقة بغورة من معتمدية بلطة بوعوان .

وحسب شهادة الأهالي والجيران فان المعتدي الذي يعاني من اضطرابات نفسية، قد غادر مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالرازي منذ ما يزيد عن الشهر.

وفي تفاصيل الواقعة فقد وجه القاتل طعنات لزوجة شقيقه على مستوى للصدر، ولما هب شقيقه لنجدتها سدد له طعنات هو الآخر وتركهما يتخبطان في الدماء ولاذ بالفرار نحو الغابة القريبة من المنطقة.

وبحضور ممثل النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة والحماية المدنية تمت معاينة جثة الزوجة التي فارقت الحياة على عين المكان متأثرة بجروحها.

وقد تم نقل جثتها لعرضها على الطبيب الشرعي، في حين نُقل الشقيق إلى المستشفى المحلي ببوسالم أين تم الاحتفاظ به بقسم العناية الطبية المركزة وقد وصفت حالته بالحرجة .

وتنقلت الوحدات الأمنية نحو الغابة أين أمكن لها القاء القبض على المعتدي.