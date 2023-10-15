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الرابطة المحترفة الثانية (الجولة 2): النتائج الكاملة

2023/10/15 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت يومي السبت والاحد //

المجموعة الأولى:
الاحد 15 اكتوبر 2023
في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة – جندوبة الرياضية 0-1

السبت 14 اكتوبر 2023
في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
الشبيبة الرياضية بالعمران – النادي الرياضي القربي 0 – 0

في ملعب وادي الليل الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل – المرجان الرياضي بطبرقة 1 – 2

في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي – الجمعية الرياضية باريانة 2 – 0

في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن – نادي سبورتينغ بن عروس 2 – 0

في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية – النادي الرياضي بحمام الأنف 0 – 0

الترتيب
الفريق ن ل
1- النجم الرياضي الرادسي 6 2
2- النادي الرياضي القربي 4 2
– النادي الرياضي بحمام الأنف 4 2
4- جمعية الرياضية باريانة 3 2
– الهلال الرياضي بمساكن 3 2
– جندوبة الرياضية 3 2
– المرجان الرياضي بطبرقة 3 2
– نادي سبورتينغ بن عروس 3 2
9- الشبيبة الرياضية القيروانية 1 1
– الشبيبة الرياضية بالعمران 1 1
– المستقبل الرياضي بوادي الليل 1 2
– القلعة الرياضية 1 2
13-الأمل الرياضي بحمام سوسة 0 2

المجموعة الثانية
الاحد 15 اكتوبر 2023

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – الأمل الرياضي بجربة 0-1

في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد – نادي المحيط القرقني 1-0

في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس – نادي سبورتينغ المكنين 2-1

في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين – الملعب القابسي 0-0

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة – المستقبل الرياضي بالرجيش 2-0

السبت 14 اكتوبر 2023

في الملعب البلدي بالشابة
الهلال الرياضي الشابي – النسر الرياضي بجلمة 1-0
الترتيب ن ل
1- الأمل الرياضي بجربة 6 2
– الأمل الرياضي بالرقبة 4 2
– أولمبيك سيدي بوزيد 4 2
– الملعب القابسي 4 2
5- الترجي الجرجيسي 3 1
– المستقبل الرياضي بقابس 3 2
7- الهلال الرياضي الشابي 3 2
8- نادي أولمبيك مدنين 2 2
9- نادي سبورتينغ المكنين 1 2
– النسر الرياضي بجلمة 1 2
– نادي المحيط القرقني 1 2
12-مكارم المهدية 0 1
– المستقبل الرياضي بالرجيش 0 2

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