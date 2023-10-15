الرابطة المحترفة الثانية (الجولة 2): النتائج الكاملة

في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت يومي السبت والاحد //

المجموعة الأولى:

الاحد 15 اكتوبر 2023

في ملعب حمام سوسة المعشب

الأمل الرياضي بحمام سوسة – جندوبة الرياضية 0-1

السبت 14 اكتوبر 2023

في ملعب الطيب بن عمار بالعمران

الشبيبة الرياضية بالعمران – النادي الرياضي القربي 0 – 0

في ملعب وادي الليل الاصطناعي

المستقبل الرياضي بوادي الليل – المرجان الرياضي بطبرقة 1 – 2

في ملعب رادس البلدي

النجم الرياضي الرادسي – الجمعية الرياضية باريانة 2 – 0

في ملعب الرقبي بمساكن

الهلال الرياضي بمساكن – نادي سبورتينغ بن عروس 2 – 0

في ملعب القلعة الصغرى المعشب

القلعة الرياضية – النادي الرياضي بحمام الأنف 0 – 0

الترتيب

الفريق ن ل

1- النجم الرياضي الرادسي 6 2

2- النادي الرياضي القربي 4 2

– النادي الرياضي بحمام الأنف 4 2

4- جمعية الرياضية باريانة 3 2

– الهلال الرياضي بمساكن 3 2

– جندوبة الرياضية 3 2

– المرجان الرياضي بطبرقة 3 2

– نادي سبورتينغ بن عروس 3 2

9- الشبيبة الرياضية القيروانية 1 1

– الشبيبة الرياضية بالعمران 1 1

– المستقبل الرياضي بوادي الليل 1 2

– القلعة الرياضية 1 2

13-الأمل الرياضي بحمام سوسة 0 2

المجموعة الثانية

الاحد 15 اكتوبر 2023

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية – الأمل الرياضي بجربة 0-1

في ملعب سيدي بوزيد المعشب

أولمبيك سيدي بوزيد – نادي المحيط القرقني 1-0

في ملعب قابس المعشب

المستقبل الرياضي بقابس – نادي سبورتينغ المكنين 2-1

في ملعب صلاح الدين بن حميدة

نادي أولمبيك مدنين – الملعب القابسي 0-0

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الأمل الرياضي بالرقبة – المستقبل الرياضي بالرجيش 2-0

السبت 14 اكتوبر 2023

في الملعب البلدي بالشابة

الهلال الرياضي الشابي – النسر الرياضي بجلمة 1-0

الترتيب ن ل

1- الأمل الرياضي بجربة 6 2

– الأمل الرياضي بالرقبة 4 2

– أولمبيك سيدي بوزيد 4 2

– الملعب القابسي 4 2

5- الترجي الجرجيسي 3 1

– المستقبل الرياضي بقابس 3 2

7- الهلال الرياضي الشابي 3 2

8- نادي أولمبيك مدنين 2 2

9- نادي سبورتينغ المكنين 1 2

– النسر الرياضي بجلمة 1 2

– نادي المحيط القرقني 1 2

12-مكارم المهدية 0 1

– المستقبل الرياضي بالرجيش 0 2