إستشهاد 11 صحفيا فلسطينيا بغزة منذ 7 أكتوبر..

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الاثنين، عن إستشهاد 11 صحفيا فلسطينيا بغزة، بسبب الضربات الجوية التي ينفذها الكيان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، ذكر تقرير النقابة الصادر عن لجنة الحريات، اليوم الإثنين، أن الشهداء الصحفيين، هم: أحمد شهاب، معد البرامج في إذاعة صوت الأسرى، والمصور الصحفي محمد الصالحي من وكالة السلطة الرابعة، والمصور الصحفي محمد فايز أبو مطر، ومصورا وكالة “خبر” هشام النواجحة ومحمد أبو رزق، ومصور مؤسسة عين ميديا الإعلامية إبراهيم لافي، ورئيس تحرير وكالة الأنباء الخامسة سعيد الطويل، والصحفي محمد جرغوث من وكالة سمارت ميديا، والصحفي أسعد شملخ، والصحفية سلام ميمة، والصحفي حسام مبارك.

وأشارت النقابة إلى أن هناك صحفيين فُقدت آثارهما، وهما: المصور الصحفي نضال الوحيدي الذي يعمل منتجا مع فضائية النجاح، والصحفي هيثم عبد الواحد من مؤسسة عين ميديا الإعلامية.

ولفت إلى أن أكثر من 20 صحفيًا أصيبوا بجروح في العدوان المستمر، فيما تعرض نحو 20 منزلا يملكه صحفيون للقصف، دُمر بعضها بالكامل والأخرى بشكل جزئي.

وقالت نقابة الصحفيين، إن 50 مقرا ومركزا لمؤسسات إعلامية تعرضت للقصف، مؤكدة أن استمرار انقطاع الكهرباء والإنترنت في قطاع غزة، حد من قدرة الصحفيين على مواصلة تغطيتهم للعدوان الصهيوني.