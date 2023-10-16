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إستشهاد 13 صحفيا خلال العدوان المستمر على قطاع غزّة

2023/10/16 أهم الأخبار, فلسطين

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في بيان اليوم الاثنين، استشهاد 13 صحفيا فلسطينيا خلال العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري, إضافة إلى إصابة 20 بجروح, وفقدان اثنين اخرين.
وذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن نحو 50 مؤسسة إعلامية وصحفية تم تدميرها بالكامل اضافة الى قصف وتدمير 20 منزلا للصحفيين, لافتة إلى أن انقطاع الكهرباء والإنترنت عن قطاع غزة تسبب في فقدان عملية نشر وتوثيق وتصوير جرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة في قطاع غزة.
ودعت النقابة إلى توفير الحماية الدولية العاجلة للصحفيين والعمل مع كل الجهات الدولية لفضح الانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها.

وكالات

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