نوّاب الشعب: نرفض الصمت الدولي المقيت على الإبادة الجماعية المرتكبة من العدو الصهيوني

عقد مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، جلسة عامة استثنائية، للنظر في تطوّرات الوضع الخطير والكارثي على الأراضي الفلسطينية جراء العدوان السافر للمحتل.

وعبر النواب عن بالغ الفخر والاعتزاز بالملحمة البطولية التي تخطها المقاومة الفلسطينية في ملحمة “طوفان الأقصى” وانتصار الشعب العربي الفلسطيني في معركة الصمود ضد العدوان الصهيوني الغاشم والمغتصب لحقه التاريخي في تحرير كل الأرض من النهر الي البحر.

واكد نواب الشعب تمسكهم بالحق الشرعي لشعبنا العربي بفلسطين في مقاومة الاحتلال الصهيوني ومشروعية هذا الحق التاريخي في تحرير كامل ارضه.

كما شددوا على رفضهم القاطع لميزان العدالة الأعرج ولسياسة الكيل بمكيالين لحقوق الانسان في ظل صمت دولي مقيت على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة من قبل العدو الصهيوني في الأراضي المحتلة باسم الشرعية الدولية التي لا مشروعية لها.

وأدان النواب موقف جامعة الدول العربية المتخاذل والمتناقض مع تطلّعات الشعب العربي المتمسك بحق الفلسطيني في تحرير أرضه وتقرير مصيره.

كما عبر النواب عن دعمهم الموقف الرسمي التونسي، داعين الدبلوماسية التونسية لتلعب دورا رياديا في مزيد إسناد شعبنا الفلسطيني عربيا ودوليا.

ووجه نواب الشعب تحيّة الى كل الشعوب الحرة المساندة لشعبنا العربي بفلسطين، داعية اياها لمزيد الضغط على حكوماتها كي تتحمل مسؤولياتها من أجل فك الحصار على شعبنا بغزة وعموم فلسطين المحتلة ووضع حد لسياسات التهجير المتعاقبة والممنهجة.

كما اكدوا بنهم يتأهبون لإصدار قانون يجرّم كل أشكال التعامل مع العدو الصهيوني.