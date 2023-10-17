الهلال الأحمر بصفاقس يجمع مساعدات بأكثر من 70 ألف دينار لشعب فلسطين

أفاد مدير إدارة الهلال الأحمر التونسي بصفاقس أنس الحكيم، أن قيمة المساعدات العينية لفائدة الشعب الفلسطيني من”أدوية ملابس ،أغطية ،حليب للرضع” التي وصلت إلى مقر الهلال الأحمر بصفاقس تقدر بحوالي 50 ألف دينار، فيما تقدر قيمة المساعدات المالية ب25 ألف دينار.

واضاف الحكيم في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الثلاثاء 17 اكتوبر 2023، ان حملة التبرع الوطنية والتي يشرف عليها الهلال الأحمر التونسي، تمتد لمدة شهر بداية من تاريخ 9 أكتوبر الجاري لتتواصل إلي 9 نوفمبر القادم.

كما حث الحكيم مكونات الشعب التونسي إلى المشاركة في الحملة والوصول إلى حجم مساعدات يليق بتلبية انتظارات الفلسطينيين في ظل الحرب التي تشنها دولة الاحتلال في قطاع غزة إثر عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.