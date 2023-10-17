الكونغرس الأمريكي يُطالب إدارة بايدن بالضّغط على قطر وتركيا الداعمتين لـ”حماس”

طالبت مجموعة من 113 مشرعا في الكونغرس عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة الرئيس جو بايدن، “بممارسة ضغوط كبيرة على قطر وتركيا لتتوقفا عن دعم “حماس”.

جاء ذلك في تقرير لـ CNN، قالت فيه الشبكة إن الرسالة، التي وقعها 63 ديمقراطيا، و50 جمهوريا، ترى أنه يجب على الولايات المتحدة “ممارسة ضغوط كبيرة على قطر وتركيا، حتى يتوقفا عن دعم (حماس) وطرد قيادة حماس التي تستضيفهما”.

ودعت الرسالة كذلك إلى “اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لقطع مصادر التمويل الإيرانية، فيما يشمل أقصى قدر من الامتثال للعقوبات الأمريكية، واتخاذ جميع الإجراءات لوضع حد لتجارة النفط الإيرانية مع الصين، والتي تدر حاليا إيرادات بقيمة 150 مليون دولار يوميا”.

إضافة إلى ذلك، يشير مؤلفو الرسالة إلى أنه في 18 أكتوبر الجاري، وبموجب شروط خطة العمل الشاملة المشتركة، تنتهي عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالصواريخ البالستية الإيرانية، حيث يقول الموقعون إنه “لا يمكن السماح بحدوث ذلك”، ويدعون الإدارة الأمريكية إلى العمل مع الحلفاء الأوروبيين لفرض عقوبات جديدة على إيران على الفور في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكما تشير CNN، فإن الرسالة لم تذكر 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية التي تم تحويلها سابقا إلى حسابات قطرية في إطار صفقة إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في إيران.

المصدر: روسيا اليوم