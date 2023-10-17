سوسة : إنجاز اكثر من 18 ألف عملية تحيين للسجل الانتخابي الى غاية يوم أمس

تواصل الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، في إطار المرحلة الثانية لعمليات التحيين، تنفيذ سلسلة من الأيام الاعلامية لمزيد التعريف بأهمية تحيين السجل الانتخابي، استعدادا لإنجاح الفعاليات الانتخابية للمجالس المحلية المقررة ليوم 24 ديسمبر المقبل 2023.

وأوضحت المكلفة بتسيير الإدارة الجهوية للهيئة الفرعية للانتخابات، مريم بن نجيمة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة حرصت على تعريف المسؤولين الجهويين داخل الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية بمختلف مراحل العملية الانتخابية، وعملت على مزيد تحفيزهم على المشاركة في الانتخابات المحلية، وذلك الى جانب استغلال الاتصال المباشر بالمواطنين داخل المناطق الصناعية والإدارية والخدماتية، وامام المعاهد الثانوية، ومؤسسات التعليم العالي، والمبيتات الجامعية، وفي الضيعات الفلاحية والقرى الريفية، لتعريف مختلف هذه الفئات بآليات وشروط ترشّحهم للإنتخابات المحلّية التي ستُقام يوم 24 ديسمبر المقبل.

وأضافت أن الهيئة وضعت خطّة عمل ميدانية لاستهداف جميع الفئات تقوم على مبدإ النجاعة من حيث ضمان الوصول لأوسع شرائح المجتمع التونسي بأساليب تسمح بالحصول على معطيات دقيقة ضامنة للربط الصحيح للمواطن بدائرته الانتخابية.

كما تم إنجاز أيام اعلامية موجّهة الى كل من الاشخاص ذوي الاعاقة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة، ومنخرطي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، لدفعهم سواء الى الترشح او المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة ستشرع في قبول الترشحات بداية من يوم 23 أكتوبر الجاري وإلى غاية يوم غرة نوفمبر مع إمكانية التمديد.

وفي ذات السياق، أفادت المكلفة بتسيير الإدارة الجهوية للانتخابات بسوسة، مريم بن نجيمة، بأن أعوان تحيين التسجيل البالغ عددهم 243 عونا، وأعوان المكاتب القارة البالغ عددها 45 مكتبا، تمكنوا إلى حدود أمس الاثنين من إنجاز اكثر من 18 ألف عملية تحيين.

يذكر ان ولاية سوسة تضمّ 16 معتمدية بها 105 عمادات تتضمن 112 دائرة انتخابية و183 مركز اقتراع.