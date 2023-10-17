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بنزرت:إصابة 4 عمال إصابات خفيفة إثر حادث عرضي خلال اعمال صيانة للفرن رقم 2بمصنع الفولاذ

2023/10/17 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

اسفر حادث شغل عرضي خلال اعمال صيانة وتعهد للفرن رقم 2 بصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة ،عن اصابة 4عمال ،بإصابات خفيفة تم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة لتلقي الاسعافات .
وقد تم السماح لاثني من العمال المصابين بمغادرة المستشفى ،والاحتفاظ بالاثنين الآخرين لاستكمال بعض الفحوصات الوقائية ،وفق ما افاد به مراسل وات الرئيس المدير العام للمؤسسة سامي القبطني .
واوضح المصدر ذاته ان الحادث تمثل في تطاير كميات من بقايا الحديد المجمد ،خلال اعمال صيانة للفرن المتوقف عن العمل ،على العملة مما اسفر عن حصول إصابات خفيفة في صفوف اربعة منهم .
واضاف الرئيس المدير العام للمؤسسة ان الحادث العرضي لن يؤثر في السير العادي للعمل بالمصنع ،كما سيتم في غضون الاسبوع الجاري إتمام اعمال الصيانة الدورية للفرن رقم 2 والتي انطلقت منذ ايام والعودة للانتاج من جديد .
كما سيتم إجراء تحقيق فني لمعرفة اسباب الحادث وتلافيه مستقبلا ،وفق المصدر نفسه .

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