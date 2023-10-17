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ادارة الهلال الاحمر التونسي بصفاقس تتلقى كمية كبيرة من المساعدات العينية لفائدة ابناء الشعب الفلسطيني..

2023/10/17 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تلقت ادارة الهلال الاحمر التونسي بصفاقس، كمية كبيرة من المساعدات العينية متمثلة اساسا في معدات طبية وشبه طبية وملابس واغطية، تبرع بها عدد من المواطنين ، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة امام عدوان الاحتلال الصهيوني المسلط عليه منذ اكثر من اسبوع، وفق ما افاد به اليوم الثلاثاء، مدير عام ادارة الهلال الاحمر التونسي بصفاقس، انس الحكيم، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.
واضاف، الحكيم “انه سيتم ايصال هذه التبرعات العينية يوم الخميس القادم الى الادارة الوطنية للهلال الاحمر التونسي، ومن ثمة الشروع في تحويلها الى الاشقاء الفلسطينيين في غزة”.
يذكر انه تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وبالتنسيق مع الهلال الاحمر التونسي، بادرت كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس بتنظيم أسبوع تضامني مع الشعب الفلسطيني، وذلك من 16 إلى 21 أكتوبر الحالي داخل أسوار الكلية، حيث تم منذ يوم أمس الاثنين تركيز خيمة بساحة الكلية لجمع التبرعات المالية والعينية منها في شكل مواد طبية وشبه طبية واغطية وملابس وحليب وحفاظات للاطفال … لفائدة ابناء الشعب الفلسطيني في غزة

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