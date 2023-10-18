نتنياهو يطلب دعما دوليا واسع النطاق!..

برلماني مصري يتحدث عن “مخطّط خطير” يستهدف الشرق الأوسط..

3061 شهيدا و13750 جريحا في عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني

عاجل/ إيطاليا: منفّذ هجوم بروكسل وصل إلى لامبيدوزا عام 2011

فلسطين: حداد عام لمدة 3 أيام بعد مقتل المئات في قصف مستشفى المعمداني بغزة..

2023/10/18 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, فلسطين

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء امس الثلاثاء.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قصف الجيش الإسرائيلي، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وأفادت الوكالة بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن “500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn