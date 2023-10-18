3478 شهيدا جرّاء عدوان الإحتلال المتواصل على غزّة..

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الاربعاء، إن “إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي (على قطاع غزة) لليوم الثاني عشر على التوالي هو 3478 شهيدا و12065 إصابة بجروح مختلفة”.

بالإضافة إلى 62 شهيدا وأكثر من 1300 جريح في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة إن 471 فلسطينيا استشهدوا في “المذبحة الإسرائيلية” بالمستشفى، وفقا لرويترز.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، في بيان اليوم الأربعاء، أن 471 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 314 آخرين في ما وصفها”بالمذبحة الإسرائيلية” في المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة.

وأكدت الوزارة في بيان أن الحصيلة بلغت “471 شهيدا وهناك 28 حالة حرجة بالإضافة إلى 314 إصابة بجروح مختلفة” في القصف الذي تسبب بتظاهرات وتنديدات واسعة النطاق في الشرق الأوسط.