الداخلية تُعلن عن أعداد المشاركين في مسيرات التضامن مع فلسطين بمختلف الولايات

انتظمت اليوم الاربعاء 18 أكتوبر 2023 بكامل ولايات الجمهُوريّة، العديد من المسيرات السلمية المُساندة للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه الشرعي في الدّفاع عن أرضه المسلوبة وتنديدا بسياسة التقتيل والتهجير والإعتداءات الوحشية التي يُمارسها الكيان الصّهيوني تُجاه الأبرياء والعُزّل في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والتشريعات الدّوليّة.

واعلنت وزارة الداخلية في بلاغ، ان آلاف المُواطنين شاركوا في هذه المسيرات كما واكبتها الوحدات الأمنيّة في ظروف عاديّة من حيثُ التأمين وحماية المُواطنين والمؤسسات والمُمتلكات العامّة والخاصّة.

واكدت الوزارة انه سُجّل تواجد حوالي 20 ألف شخص بشارع الحبيب بُورقيبة بالعاصمة و17 ألف شخص بوسط مدينة صفاقس و12 ألف شخص بمدنين و10 آلاف شخص بقفصة، وما بين 3000 إلى 7000 شخص بكلّ ولاية من بقية ولايات الجمهوريّة.