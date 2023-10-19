قيمتها تتجاوز نصف مليار: حجز كميات كبيرة من التفاح والبصل والطماطم في مخازن تبريد..

قامت الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بسوسة بمعية مركز الشرطة البلدية بمساكن أمس بحملة مشتركة بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة شملت مخازن التبريد بجهة مساكن.

وأسفرت عن حجز فعلي لـ 121.500 طن من التفاح و95.200 طن من منتوج البصل الجاف من أجل “مسك وبيع منتوجات خلافا للصيغ القانونية” وتأمينها على ذمة مصالح المراقبة الاقتصادية لإعادة ضخها في مسالك التوزيع القانونية بأسواق الجملة وتحرير محضر اقتصادي في الغرض.

كما تم حجز فعلي لـ 250 كغ من منتوج الطماطم بمخزن تبريد من أجل “عدم التصريح بها وعدم إثبات المصدر”، تم تحويل المنتوج إلى سوق الجملة بمساكن وإعادة ضخه في مسالك التوزيع القانونية وتحرير محضر اقتصادي في الشأن.

وقدرت القيمة الجملة للمحجوز بـ 581.400 ألف دينار.