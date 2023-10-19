سوسة: تفكيك وفاق إجرامي لتنظيم عمليات “الحرقة” والاحتفاظ بمنظمين

إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية مفادها ضلوع أنفار في مجال تنظيم عمليات الاجتياز خلسة نحو الفضاء الاوروبي عبر سواحل ولاية سوسة، حيث تولوا تخصيص منزل كائن بجهة الطفالة وسط مدينة سوسة لإخفاء التجهيزات الخاصة بعمليات الاجتياز (مراكب، محركات، وقود ….). تم بعد التنسيق مع النيابة العمومية بسوسة 1 القبض على منظمين وحجز 04 زوارق مطاطية، و2 محركات، و04 حاويات بنزين سعة (20) لتر، و80 لتر من الوقود، و02 جهاز ضخ هواء، و03 علب زيت محرك.

هذا وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بنفرين من المجموعة والمساعي جارية لضبط الطرف الثالث بموجب الابحاث الجارية حالياً لدى فرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية من أجل “تكوين وفاق بنية الاجتياز”.