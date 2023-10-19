شهداء في هجوم شنّه الاحتلال على مخيّم نور شمس في طولكرم

أعلن متحدث الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس 19 اكتوبر 2023، عن سقوط “شهيد خامس في طولكرم جراء اعتداء الاحتلال على مخيم نور شمس، ما يرفع حصيلة الشهداء في المخيم منذ صباح اليوم إلى 6 شهداء”.

وأكدت مراسلة “روسيا اليوم” أن الحصيلة في طولكرم غير نهائية حيث هناك جثامين لا تزال محتجزة داخل أحد المساجد.

وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية في وقت سابق بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت مجموعة من الفلسطينيين في مخيم نور شمس قرب طولكرم.

وحسب شبكة “قدس” الفلسطينية فإن اشتباكات مسلحة مستمرة مع الجيش الإسرائيلي بالمخيم.

كما قامت الجرافات الإسرائيلية بتخريب الطرقات في المخيم وفرضت طوقا عسكريا حوله.

كما يتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الجاري.