هجوم سيبراني إسرائيلي يتسبب في قطع الكهرباء عن مناطق في إيران

أعلنت مجموعة هاكرز إسرائيلية اختراق شبكة الكهرباء في إيران وتعطيلها في قلب العاصمة طهران.

الهجوم نفذته مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم “في ريد ايفيليز”.

وتمكن القراصنة الإسرائيليون في الساعة السادسة من مساء الأربعاء من اختراق شبكة الكهرباء الإيرانية، وقاموا بسلسلة أعمال تخريبية أضرت بشبكات إمداد الكهرباء في أنحاء البلاد. ما أدى لقطع التيار عن بعض المناطق، ولم يتضح بعد حجم الأضرار الناجمة عن هذا الهجوم الالكتروني.

ونشر الهاكرز بيانا قالوا فيه: “خلال الأيام الماضية نجحنا باختراق منظومات حساسة في ايران ولن نقدم تفاصيل حولها، وتمكننا من فصل الكهرباء عن طهران والقرى المحيطة بها، وتركنا عشرات الآلاف من السكان بدون اتصال وكهرباء لمدة ساعتين وحتى هذه اللحظة”.

ووجه القراصنة تهديدا في رسالتهم قالوا فيه إن: “هذه رسالة لإيران، لا تلعبوا بالنار. الضربة القادمة ستكون أقسى، وأعداد المتضررين سيكون اكبر”.

وقبل الهجوم، بعث القراصنة تحذيرا بالعبرية والانجليزية قالوا فيه :”ايران! اليوم سنفاجئكم، حتى أنكم لن تتمكنوا من اضاءة النور في البيت، جهزوا الشموع”.

المصدر: روسيا اليوم