3 وزراء إيطاليون يزورون تونس غدا الجمعة..

تصل غدا الجمعة الى تونس البعثة الإيطالية الثالثة حول الأمن الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط بمشاركة نائب رئيسة الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني ووزير الفلاحة والسيادة الغذائية فرانشيسكو لولوبريجيدا ووزير الشغل والسياسات الاجتماعية مارينا إلفيرا كالديروني، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء

وهذه الزيارة الثالثة التي تجريها البعثة الإيطالية هي الثالثة بعد زيارتي مصر وألبانيا بهدف بناء التعاون في مجال سلامة الأغذية مع البلدان الشريكة، وتقديم فرص جديدة للشركات الإيطالية.

يشار الى أن إيطاليا استضافت وشاركت في جويلية الماضي في تنظيم قمة الأمم المتحدة الثانية حول النظم الغذائية في روما، والتي حضرها أيضًا الرئيس التونسي قيس سعيد.