نائبة فرنسية: “حكومة اسرائيل كذبت وهي من استهدفت مستشفى المعمداني في غزة”

قالت رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب “فرنسا الأبية” ماتيلد بانوت، إن الحكومة الإسرائيلية كذبت بالفعل في عدة مناسبات، مؤكدة أن فرضية استهدافها مستشفى المعمداني تظل الأكثر مصداقية.

وقالت بانوت: “لقد كذبت الحكومة الإسرائيلية بالفعل في عدة مناسبات، وفي الحروب بشكل عام، تكذب الجيوش”.

وأكدت ماتيلد بانوت أن “فرضية (الضربة) للجيش الإسرائيلي تظل الأكثر مصداقية”.

وأثناء زيارته لتل أبيب يوم الأربعاء، دعم جو بايدن، فرضية الحكومة الإسرائيلية، التي تنسب الضربة إلى حركة “الجهاد الإسلامي”، وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “حزنت وغضبت بشأن الانفجار في مشفى “المعمداني” أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليس أنتم”.

وردت حركة الجهاد الإسلامي على اتهام الجيش الإسرائيلي لها بقصف مستشفى الأهلي “المعمداني” في قطاع غزة، وذكّرت بأن المستشفى تلقى إنذارات علنية بالإخلاء. كما أكدت أن “فبركة إسرائيل للأكاذيب بشأن مجزرة المستشفى خطيرة وتمهد لاستهداف مستشفيات أخرى”.

المصدر: روسيا اليوم