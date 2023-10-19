الاعلان رسميا عن تأسيس حزب مسار جويلية

أعلن اليوم الخميس في ندوة صحفية بالعاصمة عن تأسيس “حزب مسار 25 جويلية” بعد ان كان حراكا سياسيا غير مهيكل يحمل اسم “حراك 25 جويلية” وعن تأسيس اتحاد نقابي موالي له يحمل اسم ” الاتحاد النقابي للعمال التونسيين” بهدف دعم المسار المعلن عنه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في 2021 لتغيير منطومة حكم ما بعد 2011.

وقدم رئيس الهيئة التأسيسية ل”حزب مسار 25 جويلية” االمحامي محمود بن مبروك الحزب الجديد بأنه “أول حزب مؤمن بإجراءات 25 جويلية” التي اتخذها رئيس الجمهورية و”أول حزب يتم تأسيسه بعد انطلاق مسار 25 جويلية” وهو يريد أن يكون بديلا عن الاحزاب السياسية وعن الاتحاد العام التونسي للشغل التي وصفها ب”الانتهازية والقائمة على التمويل الاجنبي والمشبوه والتي تعرقل مسار 25 جويلية والدولة”.

واعتبرمحمود بن مبروك في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحزب هو “مشروع سياسي ومنظمومة كاملة فيها الحزبي والنقابي والجمعياتي والمنظماتي” وله منظمته النقابية وهي “الاتحاد النقابي للعمال التونسيين” وجمعية لرجال الاعمال والمستثمرين وهي ” المنتدى التونسي الحر للاحاطة برجال الاعمال”.

وقال إن “المنظومة منفتحة على بقية المنظمات والجمعيات وكل من يؤمن بمشروع مسار 25 جويلية مضيفا ان البرنامج الاقتصادي للحزب يهدف الى دفع الاستثمار ودعم رجال الأعمال والانفتاح على الاسواق الشرقية والاسواق الجديدة ومراجعة الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وإلغاء التراخيص المسبقة لاقامة المشاريع و”احتكار عائلات ولوبيات معينة” لعديد المشاريع والانشطة لاقتصادية وتأميم الثروات.

وقال رئيس الهيئة التأسيسية للحزب “ان للحزب ما يقارب 35 نائبا موزعين بين الكتل البرلمانية ومستقلين” .

وأكد أن حزب مسار 25 جويلية “يطالب بسن قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم الذي يرتكب جرائم ضد الشعب الفلسطيني”.

ويتكون الحزب الجديد من هيئة تأسيسية يترأسها محمود بن مبروك ومكتب سياسي يترأسه وليد البوغانمي وكتابة عامة وطنية مكلفة بالادارة يرأسها بدرالدين غرسلاوي وهو كاتب عام المنظمة النقابية التي تم إحياؤها والتي يترأسها عبدالزيز الزواري ولجنة مركزية تشرف على المكاتب الجهوية والمحلية.

وبدأ الحزب في العمل رسميا وقانونيا يوم 7 أكتوبر قبل الاعلان عن تأسيسه اليوم للعموم وأقام مقره بنهج الحديقة قرب منتزه “الباساج” بوسط العاصمة بعدما كان مستقرا كحراك سياسي في نهج القاهرة المتفرع عن شارع بورقيبة وعلى مقربة من مقر اتحاده النقابي.