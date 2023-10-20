عاجل: الاحتلال يعتدي على المصلين بعد منعهم من دخول الأقصى

أصيب عدد من المواطنين، واعتقل آخرون، اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، إثر اعتداء قوات الاحتلال على عشرات المصلين في مختلف أحياء القدس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين الذين أدوا صلاه الجمعة في شوارع حي وادي الجوز، بعد منعهم من الدخول- للجمعة الثانية على التوالي- إلى المسجد الأقصى.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب المصلين، واعتدوا عليهم بالضرب ورشوهم بالمياه العادمة، في محاولة لمنعهم من التنديد بالعدوان المتواصل على المسجد الأقصى وعلى أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكانت شرطة الاحتلال أغلقت المسجد الأقصى ومنعت أحدا من الدخول إليه، باستثناء أهالي البلدة القديمة ممن هم من كبار السن، حيث لم يتجاوز عدد المصلين 5000 مصل.

وكالات