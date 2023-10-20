عاجل/ كتائب القسّام تُطلق سراح مُحتجزتين أمريكيتين.. استجابة لجهود قطرية

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، ابو عبيدة، اليوم الجمعة 20 اكتوبر 2023، اطلاق سراح محتجزتين امريكيتين (ام وابنتها) لدواع انسانية، واستجابة لجهود قطرية.

واضاف ابوعبيدة، عبر قناته على تيليغرام، ان هذه الخطوة جاءت كي تثبت المقاومة للشعب الامريكي والعالم ان ادعاءات الرئيس الامريكي جو بايدن وادارته هي ادعاءات كاذبة ولا اساس لها من الصحة، وفق نص بلاغ القسام.

يذكر ان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، كانت قد اطلقت منذ 7 اكتوبر الجاري، عملية “طوفان الاقصى” ضد الاحتلال الاسرائيلي، والتي ادت الى مقتل اكثر من 1300 جندي احتلال (حسب الاعلام الاسرائيلي) وأسر اكثر من 200 شخص لدى القسام.

وقد رد الاحتلال على هذه العملية بعدوان عنيف وغاشم على قطاع غزة المحاصر، ادى الى حدود اليوم الى اكثر من 4100 شهيد فلسطيني، 70 بالمائة منهم نساء واطفال.

وواجهت حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، اتهامات من الاحتلال، ساندتها الادارة الامريكية وعلى راسها بايدن، بالارهاب، والاعتداء على المدنيين خلال عملية الطوفان، وهي ادعاءات فندتها المقاومة وجهات اعلامية وسياسية اخرى.