جندوبة : الاتحاد الجهوي للمراة يطلق حملة تبرع لفائدة المرضى واالجرحى في قطاع غزة

أطلق الاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة وبقية فروعه المحلية اليوم الجمعة حملة تبرع لفائدة الفلسطينيين على ان تسلم لمنظمة الهلال الأحمر التي ستتكفل بإيصالها وفق القوانين المنظمة لها وفق ما أكدته رئيسة الاتحاد ليلى النمّوشي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وتتمثل المساعدات التي شرع الاتحاد في قبولها في الادوية والضمادات وحليب وحافظات الأطفال والأموال مع استبعاد تجميع المواد الغذائية.

ودعت رئيسة الاتحاد المواطنين والمؤسسات الى المشاركة في هذه الحملة الإنسانية لما لها من وقع وجداني في نفوس الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب ابادة غير مسبوقة معوّلة في ذلك على الهبّة الشعبية التي حظيت بها القضية الفلسطينية لدى التونسيين.

وكان الاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة قد شارك الى جانب الالاف من المواطنين وبقية فروع المنظمات الوطنية في المسيرات ووقفات الاحتجاج التي انتظمت بعدد من مدن ولاية جندوبة منذ انطلاق حرب الإبادة التي يتعرض اليها الفلسطينيون يوم 7 اكتوبر الجاري .