الائمة بجربة يقودون مسيرة نصرة للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الغاشم للكيان الصهيوني

قاد الائمة بجزبة حومة السوق اليوم مسيرة شاركهم فيها جموع من المصلين والمواطنين الذين توقفوا وسط مدينة حومة السوق تعبيرا عن المساندة للفلسطينين في ظل ما يتعرضون له من محاولات ابادة وحشية من العدو الاسرائيلي وعن التضامن المطلق مع القضية الفلسطينية العادلة.

واكدوا ان هذا التحرك نصرة للشعب الفلسطيني الذي لم ترهبه القوة العسكرية للعدو الصهيوني وحرك بطوفان الاقصى كل الشعوب معتبرين ان القضية الفلسطينية قضية جميع العرب والمسلمين لا تراجع عنها .

كما شددوا على احترام جميع الاديان والتمييز بين اليهودية والصهيونية متمسكين بان التطبيع خيانة وان التسامح مع الاديان لا يعني السماح للصهاينة بان يقتحموا الديار ويدنسوا الارض والعرض.

ورفعت هذه المسيرة التي رفرف فيها عاليا علما تونس وفلسطين شعارات مقاومة مقاومة لا صلح ولامساومة والشعب يريد تحرير فلسطين وبالروح والدم نفديك يا اقصى مطالبين بتجريم التطبيع وتوحيد الصفوف ودعم الشعب الفلسطيني الى حين استرجاع اراضيه المنتهكة.