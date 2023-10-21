الكيان المحتل يمنع دخول الوقود الى غزة..

قال جيش الاحتلال الصهيوني يوم السبت إن المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ستذهب فقط إلى المناطق الجنوبية من القطاع، وهي المناطق التي حثت قوات الاحتلال المدنيين الفلسطينيين على الاتجاه إليها لتجنب القتال الدائر مع حركة حماس.

وفي مؤتمر صحفي نقله التلفزيون، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري إن شحنات المساعدات لن تشمل الوقود.

وأضاف أن أحدث المعلومات تشير إلى أن عدد الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري 210.

وقال إن نحو خمس الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت منذ يوم الجمعة سقطت داخل غزة بسبب خطأ في الإطلاق مما تسبب في سقوط قتلى.