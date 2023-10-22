بنزرت: حجز علب تبغ محليّة وأجنبيّة الصنع بالطريق السيارة تونس-بنزرت من أجل مسك منتوجات بغرض المضاربة فيها

حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت، بالتنسيق مع مركز حرس المرور بمحطة الاستخلاص منزل جميل على الطريق السيارة تونس-بنزرت، اليوم الاحد، 810 علب تبغ محليّ وأجنبيّ الصنع محمّلة بسيارة للنقل غير المنتظم تابعة لشخص لا تتوفر فيه شروط تعاطي التجارة ولا يمسك ما يفيد شرعية مسكه لهذه الكميّة، وفق المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وأوضح البجاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه بمراجعة النيابة العمومية تم الحجز الفعلي لجملة هذه الكميات في انتظار تأمينها بالقباضة المالية بالنسبة للتبغ التونسي ولدى مصالح الديوانة بالنسبة للسجائر الاجنبية المهربة، مع استيفاء إجراءات تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل مسك منتوجات بغرض المضاربة فيها دون أن تتوفر لديه شروط ممارسة التجارة.

وأشار إلى أنّ هذه العمليّة تندرج في إطار برنامج العمل الرقابي على الطرقات الذي تنفّذه مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت بالشراكة مع المصالح الأمنيّة.