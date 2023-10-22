الرابطة 2 – المجموعة الثانية – نتائج مقابلات الجولة الثالثة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:
المستقبل الرياضي بالرجيش – الهلال الرياضي الشابي 1-2
نادي المحيط القرقني – نادي سبورتينغ المكنين 2-2
النسر الرياضي بجلمة – مكارم المهدية 1-2
الملعب القابسي – أولمبيك سيدي بوزيد 1-0
الأمل الرياضي بالرقبة – نادي أولمبيك مدنين 1-1
الأمل الرياضي بجربة – الترجي الرياضي الجرجيسي 0-2
المستقبل الرياضي بقابس / معفى
الترتيب ن ل
1- الملعب القابسي 7 3
2- الترجي الجرجيسي 6 2
الأمل الرياضي بجربة 6 3
– الهلال الرياضي الشابي 6 3
5- الأمل الرياضي بالرقبة 5 3
6- أولمبيك سيدي بوزيد 4 3
7- مكارم المهدية 3 2
– المستقبل الرياضي بقابس 3 2
– نادي أولمبيك مدنين 3 3
10- نادي سبورتينغ المكنين 2 3
– نادي المحيط القرقني 2 3
12- النسر الرياضي بجلمة 1 3
13 – المستقبل الرياضي بالرجيش 0 3