الرابطة 2 – المجموعة الثانية – نتائج مقابلات الجولة الثالثة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:

المستقبل الرياضي بالرجيش – الهلال الرياضي الشابي 1-2

نادي المحيط القرقني – نادي سبورتينغ المكنين 2-2

النسر الرياضي بجلمة – مكارم المهدية 1-2

الملعب القابسي – أولمبيك سيدي بوزيد 1-0

الأمل الرياضي بالرقبة – نادي أولمبيك مدنين 1-1

الأمل الرياضي بجربة – الترجي الرياضي الجرجيسي 0-2

المستقبل الرياضي بقابس / معفى

الترتيب ن ل

1- الملعب القابسي 7 3

2- الترجي الجرجيسي 6 2

الأمل الرياضي بجربة 6 3

– الهلال الرياضي الشابي 6 3

5- الأمل الرياضي بالرقبة 5 3

6- أولمبيك سيدي بوزيد 4 3

7- مكارم المهدية 3 2

– المستقبل الرياضي بقابس 3 2

– نادي أولمبيك مدنين 3 3

10- نادي سبورتينغ المكنين 2 3

– نادي المحيط القرقني 2 3

12- النسر الرياضي بجلمة 1 3

13 – المستقبل الرياضي بالرجيش 0 3