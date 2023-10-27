عاجل/تحذير أممي: كثيرون سيموتون قريباً في غزة بسبب الحصار..

أكدت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن “العديد من الأشخاص سيموتون جراء الحصار الإسرائيلي المحكم على غزة”، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في القطاع “تنهار”.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني خلال مؤتمر صحافي في القدس “بينما نتحدّث، يموت الناس في غزة.. لا يموتون من القنابل والقصف فحسب، بل سيموت العديد منهم قريبا أيضا جراء تداعيات الحصار المفروض على غزة”.

كما أضاف أن “الخدمات الأساسية تنهار والأدوية تنفد والمواد الغذائية والمياه أيضا”. وحذر بأن غزة بحاجة عاجلة إلى مساعدات “متواصلة تحدث فرقاً”.

كذلك، أكد أن شوارع غزة بدأت تفيض بمياه الصرف الصحي”.

من جهة أخرى أعلن لازاريني مقتل 57 من موظفي الوكالة في القطاع منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ومنذ السابع من أكتوبر الجاري فرضت إسرائيل حصارا مطبقا على غزة مانعة دخول المياه والسلع والوقود، وقاطعة الكهرباء ومياه الشرب، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف غزة.

كما كثفت غاراتها العنيفة على القطاع المكتظ بالسكان، ما أدى إلى مقتل أكثر من 7 آلاف فلسطيني نصفهم من الأطفال والنساء في حين أصيب أكثر من 10 آلاف.

وكالات