وقفة بالشموع في خيمة التضامن مع الشعب الفلسطيني بشارع الحبيب بورقيبة..

نظمت “اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين” مساء اليوم الجمعة في خيمتها بشارع الحبيب بورقيبة وقفة بالشموع تضامنا مع قطاع غزة استمرت قرابة الساعتين وشارك فيها عشرات الأشخاص من بينهم قيادات بمنظمات نقابية وحقوقية وأحزاب سياسية.

ورفع المشاركون في الوقفة بين الساعة الخامسة والساعة السابعة مساء الشموع في أياديهم وركزوها على الارض الى جانبها الورود تحت وقع الأناشيد العربية والفلسطينية والشعارات المنادية ب”دعم المقاومة حتى النصر ” و”تحرير الارض الفلسطينية والقدس” و”طرد سفراء الدول المتحالفة مع الكيان الصهوني ” في الحرب ضد غزة و”حيوا أرواح الشهداء الذين ينبرون سبيل الحرية”.

وأدان متدخل خلال الوقفة من فوق منصة موقف السفير الالماني بتونس الذي عبر عنه خلال تدشين مدرسة ابتدائية بجهة المحمدية مؤخرا واعتبر فيه الصهاينة ضحايا الارهاب وهتف الحاضرون ب”طرد السفير” من تونس.

ولوحظ حضور قيادات من منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية وأبرزها أمينة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وسمير الشفي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس “جمعية أبناء فلسطين بتونس” جبر فياض والمنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي.

ودعت اللجنة في برنامج نشاطها اليومي المتضمن لتظاهرات فنية تضامنية مع الشعب الفلسطيني الى وقفة أمام السفارة الامريكية بتونس بعد غد الأحد.